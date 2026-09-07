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Корецький і Домбровскіс обговорили три питання щодо фіндопомоги ЄС Україні

Новини — Понеділок, 7 вересня 2026, 15:26 — Тетяна Висоцька, з Брюсселя

Після відеоконференції єврокомісара Валдіса Домбровскіса з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким у понеділок, 7 вересня, у Єврокомісії заявили, що наразі зарано називати конкретну суму фінансових потреб України у 2026-27 роках, причому робота над її визначенням продовжиться на технічному рівні.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомив речник Єврокомісії Балаж Уйварі після завершення зустрічі.

У Єврокомісії поки не визначили остаточну оцінку фінансових потреб України на 2026 та 2027 роки.

За його словами, Домбровскіс і Корецький обговорили три основні питання.

"Вони обговорили фінансові потреби України на 2026 і 2027 роки, це по-перше. По-друге, вони розглянули реалізацію реформ, необхідних для розблокування фінансування в рамках програми кредитування на 90 млрд. І по-третє, вони розглянули підготовку фінансової стратегії України на 2027 рік", – сказав Уйварі.

Він нагадав, що для отримання доступу до коштів у рамках кредиту на 90 млрд євро Україна має підготувати фінансові стратегії як на 2026 (вже готова і затверджена – "ЄП"), так і на 2027 рік.

За словами речника, "сторони також погодилися, що важливо, щоб інші міжнародні партнери активізувалися та надали допомогу, чи то у бюджетній сфері, чи у сфері оборони, на додаток до того, що зобов'язався надати ЄС".

Як приклад Уйварі навів Норвегію, яка нещодавно зобов'язалася надати Україні 9 млрд доларів у 2027 році.

"Це хороший приклад. Це той шлях, яким потрібно рухатися. І ми очікуємо, що інші партнери також активізуються", – сказав він.

Водночас у Єврокомісії наголошують, що конкретний обсяг фінансових потреб України ще має бути визначений.

"Спочатку потрібно отримати чітку картину бюджетної або фінансової ситуації. Це крок номер один. А вже потім, як потенційний другий крок, можна розглядати способи вирішення цієї ситуації", – пояснив Балаж Уйварі.

За його словами, розмова Домбровскіса і Корецького була присвячена саме першому етапу – оцінці ситуації та отриманню інформації від української сторони.

"Перш ніж ми зможемо визначити конкретну цифру, знадобляться подальші обговорення. Саме цим ми займатимемося в найближчі дні й тижні", – заявив він.

У вівторок Домбровскіс також має зустрітися з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Сторони, за словами речника, обговорять результати місії МВФ, яка минулого тижня працювала в Україні. 

"Програма макрофінансової допомоги ЄС тісно пов'язана з програмою МВФ, яка впроваджується в країні. Спільна мета полягає в тому, щоб змусити Україну просувати реформи, які зміцнюють економічну стійкість країни", – наголосив Балаж Уйварі.

 Як повідомляла "Європейська правда", раніше в ЄС нагадали, що допомога на 90 млрд євро закриє лише дві третини потреб України у 2026-27 роках.

Також в ЄС кажуть, що Україна не надсилала формального запиту щодо дострокових виплат у 2026 році частини кредиту 90 млрд євро, яка передбачена на 2027 рік, з метою закриття 27 млрд євро дефіциту оборонного бюджету України у поточному році.

Нагадаємо, 24 серпня Єврокомісія схвалила оборонні закупівлі для України на 6,1 млрд євро в рамках позики ЄС на 90 млрд.

"ЄвроПравда" повідомляла, що до кінця 2026 року Євросоюз має виплатити Україні близько 20 млрд євро, причому нові транші можуть надійти вже найближчими тижнями.

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