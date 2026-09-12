У Польщі застосували авіацію через дронову атаку РФ на заході України

У Польщі підняли авіацію та розіслали сповіщення мешканцям прикордоння у зв'язку з атаками російських безпілотників на заході України.

Про це повідомили у соцмережах польське Оперативне командування Збройних сил та Урядове управління безпеки, передає "Європейська правда".

Попередження отримали мешканці 25 повітів та міст з правами повіту в люблінському воєводстві, а також 24 – у підкарпатському воєводстві.

"Увага! Увага! Увага! Російський повітряний напад на території України. Ситуація перебуває під контролем. У повітряному просторі Республіки Польща діють польські військово-повітряні сили. Слідкуйте за повідомленнями", – йдеться у тексті урядового сповіщення.

У зв’язку з атакою Росії на Україну польські збройні сили підняли у повітря військовий вертоліт.

"Повідомляємо, що у зв’язку з активністю російських безпілотних літальних апаратів, які завдають ударів по цілях у західній частині України, було підвищено боєготовність окремих сил і засобів Системи протиповітряної оборони Республіки Польща. У повітряному просторі діє військовий вертоліт, який виконує завдання, пов’язані з моніторингом ситуації та забезпеченням безпеки", – йдеться у повідомленні польського командування.

В суботу стало відомо, що росіяни завдали ударів безпілотниками по залізничних об'єктах у Луцьку Волинської області та Фастові на Київщині.

Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня Польща підіймала у небо бойову авіацію через масовану ракетну атаку Росії на Україну. Також призупиняв роботу аеропорт Любліна.