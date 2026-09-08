Польща залучила військову авіацію через російську атаку по Україні

Польща у ніч проти 8 вересня підіймала у небо бойову авіацію через масовану ракетну атаку Росії на Україну.

Про це повідомили в польському Оперативному командуванні Збройних Сил в X, пише "Європейська правда".

У командуванні поінформували, що Польща розпочала операції військової авіації у своєму повітряному просторі у зв’язку з активністю російської авіації далекого радіусу дії, яка завдавала ударів по території України.

Командування ЗС задіяло необхідні сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перейшли у стан готовності.

У відомстві наголосили, що ці заходи мали превентивний характер і були спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист, особливо в прикордонних з Україною районах.

30 серпня мешканці Люблінського воєводства Польщі отримали сповіщення, яке попереджало їх про триваючу російську атаку на захід України.

Нещодавно в Польщі оголосили, що З 10 вересня до 9 грудня 2026 року східна частина країни потрапить до тимчасової зони обмеженого повітряного руху EP R134.

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна посилює захист свого повітряного простору через нещодавні провокації з боку Росії.