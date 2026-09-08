Аеропорт Любліна призупиняв роботу під час російської атаки на Україну

У Польщі призупиняли повітряні операції в аеропорту Любліна через активність польської військової авіації, піднятої під час російської масованої атаки на Україну.

Про це повідомило Польське агентство аеронавігаційних послуг (PANSA) в X, передає "Європейська правда".

Попередження про призупинення польотів в аеропорту Любліна з’явилося близько 7 ранку за місцевим часом. У PANSA пояснили, що такі заходи необхідні для того, щоб забезпечити свободу дій польської військової авіації.

О 7:42 агентство повідомило, що летовище відновило роботу.

Крім того, під час російських ударів по Україні мешканці Люблінського та Підкарпатського воєводств отримали сповіщення від Центру урядової безпеки. У повідомленнях наголошується на необхідності залишатися пильними, стежити за оголошеннями та реагувати на сигнали тривоги.

Подальші сповіщення повідомили про завершення російської атаки на Україну. Було зазначено, що загрози для польської території більше немає.

Як повідомлялося, в ніч на 8 вересня Польща підіймала у небо бойову авіацію через масовану ракетну атаку Росії по Україні.

Нещодавно в Польщі оголосили, що З 10 вересня до 9 грудня 2026 року східна частина країни потрапить до тимчасової зони обмеженого повітряного руху EP R134.

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна посилює захист свого повітряного простору через нещодавні провокації з боку Росії.