В Польше задействовали авиацию из-за атаки дронов РФ на западе Украины

В Польше подняли авиацию и разослали оповещения жителям приграничных районов в связи с атаками российских беспилотников на западе Украины.

Об этом сообщили в соцсетях польское Оперативное командование Вооруженных сил и Правительственное управление безопасности, передает "Европейская правда".

Предупреждения получили жители 25 уездов и городов с правами уезда в Люблинском воеводстве, а также 24 – в Подкарпатском воеводстве.

"Внимание! Внимание! Внимание! Российское воздушное нападение на территории Украины. Ситуация находится под контролем. В воздушном пространстве Республики Польша действуют польские военно-воздушные силы. Следите за сообщениями", – говорится в тексте правительственного уведомления.

В связи с нападением России на Украину польские вооруженные силы подняли в воздух военный вертолет.

"Сообщаем, что в связи с активностью российских беспилотных летательных аппаратов, наносящих удары по целям в западной части Украины, была повышена боеготовность отдельных сил и средств Системы противовоздушной обороны Республики Польша. В воздушном пространстве действует военный вертолёт, который выполняет задачи, связанные с мониторингом ситуации и обеспечением безопасности", – говорится в сообщении польского командования.

В субботу стало известно, что россияне нанесли удары беспилотниками по железнодорожным объектам в Луцке Волынской области и Фастове Киевской области.

Напомним, в ночь на 8 сентября Польша подняла в небо боевую авиацию из-за массированной ракетной атаки России на Украину. Также приостановил работу аэропорт Люблина.