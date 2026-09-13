Сибіга прокоментував удар РФ поблизу пункту "Ягодин" на кордоні з Польщею
Новини — Неділя, 13 вересня 2026, 10:45 —
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував російський удар поблизу українсько-польського прикордонного пункту "Ягодин".
Про це він повідомив вранці 13 вересня у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
Сибіга заявив, що це терор очільника Кремля Владіміра Путіна, який "стукає" безпосередньо у двері ЄС та НАТО". Він закликав партнерів діяти негайно й застосувати "всю силу своїх санкцій".
"Нехай Москва відчує наслідки свого терору. Не просто половинчасті рішення, а безкомпромісні, рішучі кроки. Повне торгове ембарго. Повна заборона на в’їзд. Повні санкції проти військово-промислового комплексу. Путін має зрозуміти, що його варварство зустріне рішучу відповідь, яка підвищить для нього вартість війни до неприйнятного рівня. Це єдиний спосіб зупинити його", – додав Сибіга.
У соцмережах раніше публікували кадри російського удару. Тоді повідомлялося, що на території автозаправної станції спалахнула масштабна пожежа. Обережно, відео містять ненормативну лексику.
На Польшу готовят наступление.– Mechanic (@Mechanic34fx) September 13, 2026
Відео прильоту по АЗС на кордоні з Польщею біля пункту пропуску Ягодин публікують місцеві пабліки
Горить заправка та фури. pic.twitter.com/tNvOMH5O3N
Ворог атакував АЗС біля пункту пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею: спалахнула масштабна пожежа, – соцмережі https://t.co/p8uJ2l8MdU pic.twitter.com/Lw1WOFNmiS– Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) September 13, 2026
ДОПОВНЕНО О 10:50. Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко у коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив, що влучань безпосередньо у пункт пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею не було.
У ДПСУ наголосили, що зважаючи на посилені повітряні атаки РФ по території України і повітряні тривоги, у пунктах пропуску призупиняються пропускні операції з міркувань безпеки людей.
У ніч проти 13 вересня урядовий центр безпеки Польщі повідомляв про повітряну загрозу для низки повітів через російську атаку на регіони України.
Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти четверга, 10 вересня, польські та українські служби безпеки спільно запобігли безпосередній загрозі одному з прикордонних переходів між країнами.