Сибіга прокоментував удар РФ поблизу пункту "Ягодин" на кордоні з Польщею

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував російський удар поблизу українсько-польського прикордонного пункту "Ягодин".

Про це він повідомив вранці 13 вересня у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Сибіга заявив, що це терор очільника Кремля Владіміра Путіна, який "стукає" безпосередньо у двері ЄС та НАТО". Він закликав партнерів діяти негайно й застосувати "всю силу своїх санкцій".

"Нехай Москва відчує наслідки свого терору. Не просто половинчасті рішення, а безкомпромісні, рішучі кроки. Повне торгове ембарго. Повна заборона на в’їзд. Повні санкції проти військово-промислового комплексу. Путін має зрозуміти, що його варварство зустріне рішучу відповідь, яка підвищить для нього вартість війни до неприйнятного рівня. Це єдиний спосіб зупинити його", – додав Сибіга.

У соцмережах раніше публікували кадри російського удару. Тоді повідомлялося, що на території автозаправної станції спалахнула масштабна пожежа. Обережно, відео містять ненормативну лексику.

На Польшу готовят наступление.

Відео прильоту по АЗС на кордоні з Польщею біля пункту пропуску Ягодин публікують місцеві пабліки

Горить заправка та фури. pic.twitter.com/tNvOMH5O3N – Mechanic (@Mechanic34fx) September 13, 2026

Ворог атакував АЗС біля пункту пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею: спалахнула масштабна пожежа, – соцмережі https://t.co/p8uJ2l8MdU pic.twitter.com/Lw1WOFNmiS – Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) September 13, 2026

ДОПОВНЕНО О 10:50. Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко у коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив, що влучань безпосередньо у пункт пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею не було.

У ДПСУ наголосили, що зважаючи на посилені повітряні атаки РФ по території України і повітряні тривоги, у пунктах пропуску призупиняються пропускні операції з міркувань безпеки людей.

У ніч проти 13 вересня урядовий центр безпеки Польщі повідомляв про повітряну загрозу для низки повітів через російську атаку на регіони України.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти четверга, 10 вересня, польські та українські служби безпеки спільно запобігли безпосередній загрозі одному з прикордонних переходів між країнами.