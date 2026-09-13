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Сибіга прокоментував удар РФ поблизу пункту "Ягодин" на кордоні з Польщею

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Новини — Неділя, 13 вересня 2026, 10:45 — Уляна Кричковська-Богданова

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував російський удар поблизу українсько-польського прикордонного пункту "Ягодин".

Про це він повідомив вранці 13 вересня у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Сибіга заявив, що це терор очільника Кремля Владіміра Путіна, який "стукає" безпосередньо у двері ЄС та НАТО". Він закликав партнерів діяти негайно й застосувати "всю силу своїх санкцій".

"Нехай Москва відчує наслідки свого терору. Не просто половинчасті рішення, а безкомпромісні, рішучі кроки. Повне торгове ембарго. Повна заборона на в’їзд. Повні санкції проти військово-промислового комплексу. Путін має зрозуміти, що його варварство зустріне рішучу відповідь, яка підвищить для нього вартість війни до неприйнятного рівня. Це єдиний спосіб зупинити його", – додав Сибіга.

У соцмережах раніше публікували кадри російського удару. Тоді повідомлялося, що на території автозаправної станції спалахнула масштабна пожежа. Обережно, відео містять ненормативну лексику.

ДОПОВНЕНО О 10:50. Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко у коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив, що влучань безпосередньо у пункт пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею не було.

У ДПСУ наголосили, що зважаючи на посилені повітряні атаки РФ по території України і повітряні тривоги, у пунктах пропуску призупиняються пропускні операції з міркувань безпеки людей.

У ніч проти 13 вересня урядовий центр безпеки Польщі повідомляв про повітряну загрозу для низки повітів через російську атаку на регіони України. 

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти четверга, 10 вересня, польські та українські служби безпеки спільно запобігли безпосередній загрозі одному з прикордонних переходів між країнами. 

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Сибіга Польща Війна з РФ
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