Сибига прокомментировал удар РФ вблизи пункта "Ягодин" на границе с Польшей

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал российский удар вблизи украинско-польского пограничного пункта "Ягодин".

Об этом он сообщил утром 13 сентября в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Сибига заявил, что это террор главы Кремля Владимира Путина, который "стучит" прямо в двери ЕС и НАТО. Он призвал партнеров действовать немедленно и применить "всю силу своих санкций".

"Пусть Москва почувствует последствия своего террора. Не просто половинчатые решения, а бескомпромиссные, решительные шаги. Полное торговое эмбарго. Полный запрет на въезд. Полные санкции против военно-промышленного комплекса. Путин должен понять, что его варварство встретит решительный ответ, который повысит для него стоимость войны до неприемлемого уровня. Это единственный способ остановить его", – добавил Сибига.

В соцсетях ранее публиковались кадры российского удара. Тогда сообщалось, что на территории автозаправочной станции вспыхнул масштабный пожар. Внимание, видео содержат ненормативную лексику.

Ворог атакував АЗС біля пункту пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею: спалахнула масштабна пожежа, – соцмережі https://t.co/p8uJ2l8MdU pic.twitter.com/Lw1WOFNmiS – Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) September 13, 2026

ОБНОВЛЕНО В 10:50. Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил, что попаданий непосредственно в пункт пропуска "Ягодин" на границе с Польшей не было.

В ГПСУ подчеркнули, что в связи с усилением воздушных атак РФ по территории Украины и воздушными тревогами в пунктах пропуска приостанавливаются пропускные операции из соображений безопасности людей.

В ночь на 13 сентября правительственный центр безопасности Польши сообщал о воздушной угрозе для ряда уездов из-за российской атаки на регионы Украины.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на четверг, 10 сентября, польские и украинские службы безопасности совместно предотвратили непосредственную угрозу одному из пограничных переходов между странами.