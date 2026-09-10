Туск: польські та українські служби запобігли загрозі прикордонному переходу

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти четверга, 10 вересня, польські та українські служби безпеки спільно запобігли безпосередній загрозі одному з прикордонних переходів між країнами.

Про це він сказав під час пресконференції у Словаччині, цитує RMF24, пише "Європейська правда".

Коментуючи російські удари по міжнародних пунктах пропуску з Україною, Туск зазначив, що у ніч проти 10 вересня завдяки співпраці польських та українських служб безпеки – "вдалося запобігти безпосередній загрозі одному з прикордонних переходів".

"Все закінчилося добре, але ми маємо бути готові до різних провокацій такого типу, (...) включаючи внутрішній саботаж", – додав він.

У цьому контексті польський прем’єр заявив, що його країна очікує, що її пункти пропуску можуть також стати мішенями РФ.

У зв’язку з російською атакою у ніч проти 6 вересня призупиняв роботу пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією.

Як повідомляли, в ніч проти 9 вересня російські безпілотники знову атакували прикордонну інфраструктуру на кордоні з Молдовою, під ударом опинився КПП "Старокозаче-Тудора" – один з двох ключових КПП на одеській ділянці кордону між Україною і Молдовою, поруч з КПП "Паланка".

10 вересня у Молдові відкинули твердження російської сторони про те, що пункт пропуску "Тудора-Старокозаче" на кордоні з Україною нібито використовується для військової логістики, тому Росія вдарила по ньому.