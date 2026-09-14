Прем’єр Канади оголосив про намір створити "унікальний союз" з ЄС

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про плани розпочати переговори про "унікальний союз" з ЄС.

Заяву очільника канадського уряду наводить CBC News, повідомляє "Європейська правда".

Водночас Карні наголосив, що про вступ Канади до Євросоюзу не йдеться.

"Ми не прагнемо стати членом Європейського Союзу. Те, до чого ми прагнемо – і про що почнемо переговори, – [це] унікальний альянс з Європейським союзом. Ми поділяємо ті самі цінності, маємо однакові пріоритети, і наші сильні сторони дуже добре доповнюють одна одну", – сказав він.

Заява Карні пролунала після того, як у суботу газета Wall Street Journal повідомила, що він активно домагається зміцнення відносин Канади з ЄС і доручив своїй команді визначити найбільш амбітні можливості, що не досягають рівня повного членства.

Крім того, за даними видання, Карні запропонував Канаді прийняти новий статус "асоційованого члена".

За даними агентства Bloomberg, посадовці Європейського Союзу вбачають потенціал для налагодження тісніших відносин із Канадою, ніж із Великою Британією, оскільки Оттава не обтяжена тим "багажем" Brexit, який несе Лондон.

Варто зазначити, що у червні Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про укладення угоди з Канадою, яка дозволить канадським компаніям та продукції брати участь у спільних оборонних закупівлях в межах європейського інструменту SAFE.