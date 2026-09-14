Премьер Канады объявил о намерении создать "уникальный союз" с ЕС

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о планах начать переговоры об "уникальном союзе" с ЕС.

Заявление главы канадского правительства приводит CBC News, сообщает "Европейская правда".

В то же время Карни подчеркнул, что речь о вступлении Канады в ЕС не идет.

"Мы не стремимся стать членом Европейского Союза. То, к чему мы стремимся – и о чём начнём переговоры, – [это] уникальный альянс с Европейским союзом. Мы разделяем те же ценности, имеем одинаковые приоритеты, и наши сильные стороны очень хорошо дополняют друг друга", – сказал он.

Заявление Карни прозвучало после того, как в субботу газета Wall Street Journal сообщила, что он активно добивается укрепления отношений Канады с ЕС и поручил своей команде определить наиболее амбициозные возможности, не достигающие уровня полного членства.

Кроме того, по данным издания, Карни предложил Канаде принять новый статус "ассоциированного члена".

По данным агентства Bloomberg, чиновники Европейского Союза видят потенциал для налаживания более тесных отношений с Канадой, чем с Великобританией, поскольку Оттава не обременена тем "багажом" Brexit, который несет Лондон.

Стоит отметить, что в июне Совет Европейского Союза официально принял решение о заключении соглашения с Канадой, которое позволит канадским компаниям и продукции участвовать в совместных оборонных закупках в рамках европейского инструмента SAFE.