ЗМІ: у ЄС бачать більший потенціал для зближення з Канадою, аніж з Британією

Посадовці Європейського Союзу вбачають потенціал для налагодження тісніших відносин із Канадою, ніж із Великою Британією, оскільки Оттава не обтяжена тим "багажем" Brexit, який несе Лондон.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, передає "Європейська правда".

ЄС і Канада працюють над створенням нових, всеосяжних відносин, що охоплюватимуть усі сфери – від торгівлі до безпеки, – з метою формування трансатлантичного альянсу, здатного протистояти таким політичним гігантам, як США та Китай.

За словами джерел, обізнаних із ходом підготовки, очікується, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосить про ці плани під час своєї промови про стан справ у Союзі, що відбудеться 16 вересня у Страсбурзі. Прем’єр-міністр Канади Марк Карні буде присутній на виступі та виступить перед європейськими законодавцями наступного дня.

Виконавчий орган блоку намагається творчо підійти до своїх зв’язків із Канадою, шукаючи шляхи виходу за межі типового партнерства, зазначили джерела.

"З ідеологічної точки зору Канада є найближчою до ЄС неєвропейською державою", – зазначив один із співрозмовників. Він додав, що Канада успішно реалізує так звану програму суверенітету в економічних та оборонних питаннях – ініціативу, яка може стати орієнтиром для власних зусиль ЄС щодо зменшення залежності від іноземних держав.

Уряд Карні визначив поглиблення партнерства з ЄС одним із головних пріоритетів і активно розглядає всі варіанти, крім фактичного членства, повідомив канадський посадовець, який висловився на умовах анонімності. Обговорення зосереджуються, зокрема, на "стратегічних можливостях", таких як співпраця в галузі оборони, освоєння космосу та наукових досліджень.

Незрозуміло, чи знадобляться нові правові інструменти для офіційного закріплення партнерства, але ці обговорення тривають, і уряд Карні проводитиме консультації з канадськими провінціями та галузями промисловості, зазначив посадовець.

"Навіть без повноправного членства Канади в Євросоюзі, ЄС і Канада прагнуть наблизитися одне до одного настільки, наскільки це юридично можливо", – зазначило одне з джерел. Сторони також обговорили можливість співпраці в рамках Транстихоокеанського партнерства – багатосторонньої торговельної угоди, учасницею якої є Канада. Канада також входить до складу Британської Співдружності, а її главою держави є король Чарльз III.

Високопосадовець ЄС зазначив, що взаємодія блоку з Канадою схожа на зусилля щодо налагодження зв’язків із Південною Америкою та Індією, хоча Оттава пропонує більш амбітні ініціативи. За словами посадовця, безпека та оборона є природними сферами для зближення.

У цьому контексті Канада минулого року стала першою країною поза межами Євросоюзу, яка приєдналася до фонду військових закупівель ЄС на суму 150 млрд євро.

ЄС і Канада, звісно, вже мають партнерство у сферах безпеки та оборони, а також міцну торговельну угоду. Однак вони шукають шляхи поглиблення цих зв’язків, намагаючись знайти баланс між наданням Канаді ширшого доступу до ринку та додатковими зобов’язаннями, які це передбачає.

Дипломати застерегли, що ЄС і Канада ризикують зіткнутися з тими ж непорозуміннями, які перешкоджали переговорам щодо Brexit, коли обидві сторони сперечалися щодо того, як об’єднати ринки за відсутності членства в Євросоюзі. Однак інша особа зазначила, що багато перешкод у процесі Brexit походили саме від таких країн, як Франція, а не від Лондона.

У жовтні заплановано проведення саміту між ЄС і Канадою в Канаді.

Прем’єр-міністр Енді Бернем заявляв, що Велика Британія має бути сміливішою у процесі зближення з Європейським Союзом, особливо у питаннях оборони та безпеки.

Лондон активно готується до саміту Великої Британії та ЄС, який мав відбутися у липні, але був відкладений через зміну прем’єр-міністра.

Згідно з дослідженням Best for Britain, що відображає настрої виборців через 10 років після референдуму щодо Brexit, серед британських виборців зростає підтримка повернення до ЄС.