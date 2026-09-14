На місцевих виборах у Нижній Саксонії перемогла партія Мерца

У Нижній Саксонії партія чинного федерального канцлера Фрідріха Мерца – Християнсько-демократичний союз (ХДС) – залишається найсильнішою на рівні округів, випереджаючи Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН).

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Der Spiegel.

Комунальні вибори у Нижній Саксонії відбулися в неділю, 13 вересня. У федеральній землі обирали міські та муніципальні ради, районні ради, а також мерів і голів районів.

Згідно з попередніми результатами, ХДС набрала 27,2% голосів. За нею йде СДПН із 24,6%.

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") теж демонструє значне зростання голосів виборців. Вона попередньо набрала на виборах 15,9%. "Зелені" отримали 14,1%, "Ліві" – 6,0%, а Вільна демократична партія Німеччини – 3,7%.

Місцеві вибори в Нижній Саксонії відбулися на тлі посилення позицій ультраправої "Альтернативи для Німеччини" на виборах у різних регіонах країни. Зокрема, 6 вересня, на земельних виборах у Саксонії-Ангальт перемогла "АдН". У кількох німецьких політсилах заявили про "поворотний момент" для Німеччини.

Більше про це читайте у статті: "Альтернатива" за крок до влади: як ультраправі можуть розхитати Німеччину та нашкодити Україні.