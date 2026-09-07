Німецькі партії відреагували на перемогу "АдН" на земельних виборах у Саксонії-Ангальт

Провідні німецькі партії вийшли з першими реакціями на результат земельних виборів у Саксонії-Ангальт після публікації увечері прогнозу, що пророкує історичну перемогу ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Про це повідомляє "Європейська правда" за матеріалами Spiegel.

Співлідер "АдН" Тіно Хрупалла переможно відреагував на прогноз, що вказує на безпрецедентний результат партії на земельних виборах у Саксонії-Ангальт.

"Фрідріх Мерц хотів розполовинити нашу підтримку – а ми тепер зробили це з ХДС… Думаю, у нас дуже явний мандат від усіх виборців. Це сенсаційний результат і також чіткий сигнал для Берліна", – заявив політик.

Теперішній прем’єр Саксонії-Ангальт від ХДС Свен Шульце у коментарях ЗМІ визнав, що результат – інакший, ніж його очікування, і став прикрим ударом для партії. Він не дав чіткої відповіді на запитання щодо того, чи співпраця з ультраправими і надалі залишиться під табу.

Лідер фракції ХДС у Бундестазі Торстен Фрай назвав прогнозовані результати "поворотним моментом" для країни. "Ніколи досі ми не опинялись у ситуації, коли партія, класифікована земельною внутрішньою розвідкою як правоекстремістська, отримала би більшість", – прокоментував він.

Лідер СДПН і федеральний міністр фінансів Ларс Клінгбайль назвав очікувані результати у Саксонії-Ангальт "поворотним моментом". "Це сумний вечір", – сказав він.

Прогноз від ARD, опублікований увечері 6 серпня, пророкує "Альтернативі для Німеччини" історичну перемогу на земельних виборах у Саксонії-Ангальт з 44,5%, тоді як досі керівна ХДС втрачає половину мандатів у земельному парламенті.

Нагадаємо, понад половина німців вбачають загрози для демократії у разі впевненої перемоги ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" на земельних виборах у Саксонії-Ангальт.

Детально на цю тему читайте у статті "Альтернатива" за крок до влади: як ультраправі можуть розхитати Німеччину та нашкодити Україні