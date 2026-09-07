Попередні результати у Саксонії-Ангальт: "АдН" перемагає, але без абсолютної більшості

Оприлюднені попередні результати виборів до земельного парламенту німецької Саксонії-Ангальт підтвердили історичну перемогу ультраправої "Альтернативи для Німеччини", проте без абсолютної більшості, на яку там сподівалися.

Про це повідомляє "Європейська правда" за матеріалами Spiegel та земельної Виборчої комісії.

Попередні результати, опубліковані близько 3 години ночі, підтвердили перемогу "Альтернативи для Німеччини" у Саксонії-Ангальт, проте недостатню для абсолютної більшості у ландтазі.

"АдН" порівняно з 2021 роком покращила результат удвічі і перемагає з 43,8% – що дещо менше за 44,5% у вечірньому прогнозі, та менше за абсолютну більшість, на яку сподівалась політсила.

Досі керівна ХДС отримує 17,2% голосів, СДПН – 9,3%, "Зелені" – 8,9%, Ліві – 8,6%. Лівопопулістська партія Сари Вагенкнехт, що балансувала на межі прохідного бар’єра, все ж долає його з 5,3%.

Розподіл мандатів, який наводить Виборча комісія на основі результатів, передбачає, що "АдН" отримує 39 мандатів з необхідних для більшості 42 (всього у земельному парламенті 83 мандати).

ХДС залишається з 15 мандатами замість 40, які мала після виборів 2021 року. СДПН та "Зелені" отримують по 8 мандатів, як і раніше; Ліві залишаються з 8 мандатами замість 12; партія Сари Вагенкнехт BSW отримує 5 місць.

Spiegel після публікації попередніх результатів оновило свій прогноз щодо потенційних форматів коаліції, додавши варіант, що це може бути уряд ультраправих за підтримки голосів BSW (сукупно дві партії будуть мати 44 мандати).

У BSW вже заявили, що не підтримають земельний уряд ані на чолі з місцевим лідером "АдН" Ульріхом Зігмундом, ані з місцевим лідером ХДС Свеном Шульце.

Після публікації перших прогнозів про історичну перемогу "АдН" у кількох політсилах заявили про "поворотний момент" для Німеччини.

Вибори можуть стати першими, що призведуть до формування земельного уряду на чолі з політиком від "Альтернативи для Німеччини".

Понад половина німців вбачають загрози для демократії у разі впевненої перемоги "АдН" на земельних виборах у Саксонії-Ангальт.

Детально на цю тему читайте у статті "Альтернатива" за крок до влади: як ультраправі можуть розхитати Німеччину та нашкодити Україні



