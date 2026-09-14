На местных выборах в Нижней Саксонии победила партия Мерца

В Нижней Саксонии партия действующего федерального канцлера Фридриха Мерца – Христианско-демократический союз (ХДС) – остается сильнейшей на уровне округов, опережая Социал-демократическую партию Германии (СДПГ).

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Der Spiegel.

Муниципальные выборы в Нижней Саксонии состоялись в воскресенье, 13 сентября. В федеральной земле избирали городские и муниципальные советы, районные советы, а также мэров и глав районов.

По предварительным результатам, ХДС набрала 27,2% голосов. За ней следует СДПГ с 24,6%.

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") также демонстрирует значительный рост поддержки избирателей. Она предварительно набрала на выборах 15,9%. "Зелёные" получили 14,1%, "Левые" – 6,0%, а Свободная демократическая партия Германии – 3,7%.

Местные выборы в Нижней Саксонии прошли на фоне укрепления позиций ультраправой "Альтернативы для Германии" на выборах в различных регионах страны. В частности, 6 сентября на земельных выборах в Саксонии-Анхальт победила "АдГ". В нескольких немецких политических силах заявили о "переломном моменте" для Германии.

Подробнее об этом читайте в статье: "Альтернатива" в шаге от власти: как ультраправые могут расшатать Германию и навредить Украине.