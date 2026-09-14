У Німеччині заявили про посилення російського шпигунства

Військова контррозвідка Німеччини (MAD) заявила про подальше загострення гібридної загрози для країни та посилення російської шпигунської активності.

Про це йдеться у щорічному звіті MAD, передає Spiegel, пише "Європейська правда".

За даними MAD, Німеччина є "пріоритетним об’єктом російської шпигунської діяльності", а серед наведених причин: геостратегічне положення Німеччини в Європі та НАТО, розширення Бундесверу та впровадження нових систем озброєння.

"Ситуація з гібридною загрозою в Німеччині продовжує загострюватися", – наголосили у заяві.

MAD попередила, що загроза, яку становлять диверсії, що їх здійснюють "агенти нижчого рівня", "значно зросла". У звіті не наводяться порівняльні дані з цього питання, щоб не дати противникам можливості зробити висновки.

Російські спецслужби також продовжують використовувати традиційні методи розвідки. Серед іншого, йдеться про так звані "легальні резидентури" – агентурні структури, що діють під прикриттям дипломатичних або напівдержавних установ.

Окрім цього, MAD із занепокоєнням ставиться до поїздок солдатів Бундесверу. Було встановлено, "що, попри напружену ситуацію з безпекою в останні роки, численні військовослужбовці Бундесверу відвідували Росію або Білорусь і тим самим привернули до себе увагу російських та білоруських розвідувальних служб".

Зазначається, що часто це солдати, які мають родинні зв’язки з цими країнами, що своєю чергою, "створює особливий ризик шантажу та погроз з боку місцевих органів безпеки".

У звіті також згадуються спроби шпигунства з боку Китаю. MAD припускає, що принаймні частину шпигунства щодо військової інфраструктури можна приписати китайським спецслужбам.

Нагадаємо, нещодавно у Німеччині схвалили реформу розвідувальних служб, за якою вони отримають ширші повноваження.

1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь.

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