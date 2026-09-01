Німеччина звинуватила Росію у гібридній атаці з дроном в аеропорту Лейпцига

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що Росія несе відповідальність за інцидент із дроном з вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" минулого місяця.

Про це він сказав у вівторок, 1 вересня, цитує Handelsblatt, пише "Європейська правда".

Добріндт заявив, що під час інциденту в Лейпцигу були застосовані методи, які використовувалися й у інших російських атаках. За його словами, виконували це "агенти нижчого рівня", що відповідає схемі "російських гібридних дій".

Він зазначив, що висновки розвідки підтвердили це та показали, що причетні особи діяли в інтересах Росії.

"Тому федеральний уряд робить висновок, що Росія несе відповідальність за гібридну атаку, що сталася 4 серпня в Лейпцигу. Ми не перебуваємо у стані війни. Але ми щодня є мішенню гібридної війни", – наголосив Добріндт.

Міністр підкреслив: техніку, виявлену на місці події, та взаємодію окремих елементів слід охарактеризувати як професійні, що свідчить про високий рівень технічної експертизи та значні організаційні зусилля під час планування та здійснення злочину.

За його словами, уряд вважає, що Німеччина буде і надалі мішенню гібридних атак з боку Росії. "Ми не розглядаємо події в Лейпцигу як окремий випадок, а сприймаємо їх у взаємозв’язку з іншими гібридними акціями", – сказав Добріндт.

Аеропорт Лейпцига має важливе значення не лише як логістичний вузол, наприклад, для служби доставки посилок DHL, а й регулярно використовується для військових перевезень Бундесверу та НАТО.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у вівторок пообіцяв виважену реакцію на виявлення дрона з вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле".

Нагадаємо, 4 серпня в аеропорту "Лейпциг/Галле" виявили безпілотник з вибухівкою поблизу українського вантажного літака "Антонов", що використовувався для перевезення військових вантажів.