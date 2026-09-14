В Германии заявили об усилении российского шпионажа

Военная контрразведка Германии (MAD) заявила о дальнейшем обострении гибридной угрозы для страны и усилении российской шпионской активности.

Об этом говорится в ежегодном отчете MAD, сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

По данным MAD, Германия является "приоритетным объектом российской шпионской деятельности", а среди приведенных причин: геостратегическое положение Германии в Европе и НАТО, расширение Бундесвера и внедрение новых систем вооружения.

"Ситуация с гибридной угрозой в Германии продолжает обостряться", – подчеркнули в заявлении.

MAD предупредила, что угроза, которую представляют диверсии, осуществляемые "агентами низшего уровня", "значительно возросла". В отчете не приводятся сравнительные данные по этому вопросу, чтобы не дать противникам возможности сделать выводы.

Российские спецслужбы также продолжают использовать традиционные методы разведки. Среди прочего, речь идет о так называемых "легальных резидентурах" – агентурных структурах, действующих под прикрытием дипломатических или полугосударственных учреждений.

Кроме того, MAD с беспокойством относится к поездкам солдат Бундесвера. Было установлено, "что, несмотря на напряженную ситуацию с безопасностью в последние годы, многочисленные военнослужащие Бундесвера посещали Россию или Беларусь и тем самым привлекли к себе внимание российских и белорусских разведывательных служб".

Отмечается, что зачастую это солдаты, имеющие родственные связи с этими странами, что, в свою очередь, "создает особый риск шантажа и угроз со стороны местных органов безопасности".

В отчете также упоминаются попытки шпионажа со стороны Китая. MAD предполагает, что по крайней мере часть шпионажа в отношении военной инфраструктуры можно приписать китайским спецслужбам.

Напомним, недавно в Германии одобрили реформу разведывательных служб, согласно которой они получат более широкие полномочия.

1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры.

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