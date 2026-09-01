Німеччина оголосила відповідь Росії після інциденту з дроном у Лейпцигу

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оголосив відповідь на гібридну атаку Росії після інциденту з дроном з вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" минулого місяця.

Про це він сказав у вівторок, 1 вересня, цитує Handelsblatt, пише "Європейська правда".

Після того, як міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що Росія причетна до інциденту з дроном, Вадефуль зазначив, що відносини з Москвою продовжують погіршуватися.

Тому, за його словами, Німеччина вживає заходів проти Росії та координує свої дії з партнерами з ЄС та НАТО.

У відповідь на цю подію німецький міністр оголосив, що Генеральне консульство Росії в Бонні та "Русский дом" у Берліні будуть закриті, а до санкційних списків ЄС будуть додані нові особи. У зв’язку з цим російського посла викличуть на зустріч.

Таким чином, посольство Росії в Берліні залишиться єдиним дипломатичним представництвом Москви.

Міністр додав, що прикордонний контроль щодо росіян буде посилено, а тиск на "тіньовий флот" триватиме.

Нагадаємо, 4 серпня в аеропорту "Лейпциг/Галле" виявили безпілотник з вибухівкою поблизу українського вантажного літака "Антонов", що використовувався для перевезення військових вантажів.

Вадефуль пообіцяв виважену реакцію на виявлення дрона з вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле".