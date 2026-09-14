Трамп стверджує, що Україна погодилася не бити по енергооб’єктах РФ

Американський президент Дональд Трамп стверджує, що Україна погодилася не бити по об’єктах російської енергетики.

Про це він написав у понеділок, 14 вересня, у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

У своєму дописі Трамп заявив, що зростання світових цін на дизельне пальне "здебільшого спричинене російсько-українською війною, а не Іраном".

Він наголосив, що Україна начебто погодилася не завдавати ударів по російських енергооб’єктах.

"Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об’єктах. Росія погодилася робити так само", – додав він.

Цей допис він опублікував після того, як напередодні заявив, що закликав президента України Володимира Зеленського припинити удари по російському дизельному паливу.

Що прикметно: ще на початку липня Трамп під час публічної частини зустрічі з Зеленським відзначив, що українські удари по російських НПЗ є ескалацією, здатною привести до кінця війни.

Минулого тижня Трамп заявив, що він мав "чудову" розмову з правителем Росії Володимиром Путіним і що російський лідер хоче укласти угоду, щоб покласти край війні в Україні.

Більше про те, про що домовлялися представники США у Києві, читайте у статті: Любов до "режиму" та завдання від Трампа: про що йшлося на мирних переговорах у Києві.