Трамп звинуватив Україну у дефіциті дизельного палива через її удари по РФ

У неділю президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського припинити удари по російському дизельному паливу, заявивши, що ці атаки спричиняють його дефіцит.

Про це він сказав на полях турніру Irish Open в Ірландії, який проходить в його клубі Doonbeg, передає "Європейська правда".

Трампа запитали, чи розмовляв він із Зеленським після своєї нещодавньої розмови з російським правителем Владіміром Путіним.

Після цього Трамп закликав Зеленського припинити удари по Росії.

"Пан Зеленський має зробити одну річ. Він має припинити знищувати запаси дизельного палива в Росії", – сказав Трамп.

"Нехай він атакує цілі, але не дизельне паливо, бо він спричиняє дефіцит дизельного палива", – заявив він, додавши, що причина не у війні на Близькому Сході, а саме в тому що "відбувається між Україною і Росією"

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп на початку липня під час публічної частини зустрічі з президентом Володимиром Зеленським відзначив, що українські удари по російських НПЗ є ескалацією, здатною привести до кінця війни.

Цього тижня Трамп заявив, що на початку тижня він мав "чудову" розмову з правителем Росії Володимиром Путіним і що російський лідер хоче укласти угоду, щоб покласти край війні в Україні.

Більше про те, про що домовлялися представники США у Києві, читайте у статті: Любов до "режиму" та завдання від Трампа: про що йшлося на мирних переговорах у Києві.