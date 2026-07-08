Трамп про удари по російських НПЗ: це ескалація, яка може привести до кінця війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що українські далекобійні удари по російських НПЗ є ескалацією, здатною привести до кінця війни.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським в Анкарі на полях саміту НАТО, повідомляє "Європейська правда".

Спочатку Трамп дав слово держсекретарю Марко Рубіо, коли зайшла мова про українські далекобійні удари.

Рубіо зазначив, що це було тим, що змінило динаміку війни.

"Це була та динаміка, яка змінила війну в останні місяці. Росіянам стало важко захищати свій повітряний простір. Це створює зараз простір для перемовин задля завершення війни", – сказав він.

"Але це також ескалація, яка може привести до кінця війни", – заявив Трамп.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте високо оцінив далекобійні удари України по російській нафтопереробці і звернув увагу на те, що президент США визнав це.

Своєю чергою Естонія закликала європейських союзників проявити більше "стратегічного терпіння" та посилити тиск на Росію на тлі того, як Україна завдає дедалі болючіших ударів по російській території.