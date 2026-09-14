Трамп утверждает, что Украина согласилась не наносить удары по энергообъектам РФ
Американский президент Дональд Трамп утверждает, что Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики.
Об этом он написал в понедельник, 14 сентября, в социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".
В своем посте Трамп заявил, что рост мировых цен на дизельное топливо "в основном вызван российско-украинской войной, а не Ираном".
Он подчеркнул, что Украина якобы согласилась не наносить удары по российским энергообъектам.
"Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия согласилась поступать так же", – добавил он.
Этот пост он опубликовал после того, как накануне заявил, что призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российскому дизельному топливу.
Что примечательно: ещё в начале июля Трамп во время публичной части встречи с Зеленским отметил, что украинские удары по российским НПЗ являются эскалацией, способной привести к окончанию войны.
На прошлой неделе Трамп заявил, что у него состоялся "замечательный" разговор с правителем России Владимиром Путиным и что российский лидер хочет заключить соглашение, чтобы положить конец войне в Украине.
Подробнее о том, о чём договорились представители США в Киеве, читайте в статье: Любовь к "режиму" и задание от Трампа: о чём шла речь на мирных переговорах в Киеве.