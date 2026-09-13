Туск попередив про можливість більш серйозних атак РФ вже на території Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже активних дій з боку Росії і не можна виключити більш серйозних атак на польській території.

Про це він заявив під час наради в Урядовому центрі безпеки, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

О 17:00 у штаб-квартирі Урядового центру безпеки розпочалася нарада прем’єр-міністра Дональда Туска з міністрами МВС та оборони, а також командуванням окремих служб. Це наслідок атак Російської Федерації в безпосередньому сусідстві з Польщею, які відбулися в неділю вночі та вранці.

Туск зазначив, що "ескалація дій Росії стає фактом, а її прояви дедалі наближаються до нашого кордону".

"Спроба паралізувати прикордонні переходи – це не перший випадок такого роду", – сказав прем’єр-міністр.

"Ми маємо усвідомлювати, що відсьогодні ми діятимемо у значно посиленому режимі. Адже ми знаємо, а також можемо очікувати, що найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже інтенсивних дій з боку Росії. На жаль, ми не можемо виключити, що ескалація охопить також і нашу територію", – зазначив Туск.

Він висловив сподівання, що найгірший сценарій не збудеться. "На жаль, події, що відбулися досі, підтверджують інформацію, яку ми отримуємо вже багато місяців, що й ці гірші варіанти є можливими", – додав він.

Туск наголосив, що не хоче жодним чином піддаватися напруженій атмосфері, проте не викликає сумніву, що "ми маємо бути готові до спільної реакції, якщо виникне така потреба".

"Атаки цієї ночі свідчать про те, що росіяни готові застосовувати більш небезпечну, ніж раніше, техніку. Я маю на увазі реактивні дрони. Їхня дальність та точність викликають занепокоєння. Звісно, Україна, яка дуже добре підготовлена до захисту від дронів, також не в змозі на сто відсотків ефективно їм протидіяти, м’яко кажучи", – зазначив прем’єр-міністр.

Згідно з інформацією, наданою заступником міністра оборони Цезарієм Томчиком, під час недільного дронового нападу Росії на західну частину Україні було зафіксовано 13 ударів.

"Тож ми маємо усвідомлювати, що Росія володіє такими можливостями. Тому я також очікуватиму інформації про те, наскільки ми готові до можливого застосування дронів та пов’язаних із цим спроб дезорганізації нашої роботи – чи то залізниці, чи то підприємств. Я не виключаю, що подібні ситуації можуть трапитися й у нас", – сказав прем’єр-міністр.

Варто зазначити, що цього ж дня речник Оперативного командування видів збройних сил Польщі Яцек Горишевський заявив, що у ніч проти 13 вересня, коли Росія атакувала українські регіони, для його країни "загроза була реальною".

Ще раніше речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що влучань безпосередньо у пункт пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею не було.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що порушення повітряного простору країни не відбулося.

А "Укрзалізниця" повідомила про те, що Росія вдарила по локомотиву пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею. І згодом уточнила, що мішенню міг бути дипломатичний поїзд.