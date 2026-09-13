УЗ допустила, що мішенню дрона РФ міг бути поїзд з дипломатами і політиками

"Укрзалізниця" уточнила деталі атаки РФ поблизу кордону з Польщею, під час якої було уражено локомотив, припустивши, що мішенню міг бути саме дипломатичний потяг, який вирушив зі станції раніше передбаченого.

Про це йдеться у повідомленні УЗ в Telegram, передає "Європейська правда".

Залізничники розповіли, що незадовго до ураження локомотива на кордоні України і Польщі на станції Ягодин перебував дипломатичний поїзд, на борту якого були зокрема радники з питань безпеки кількох держав-членів Євросоюзу, колишні європейські очільники включно з експремʼєром Великої Британії Борісом Джонсоном. В іншому поїзді, який перебував на станції Ягодин саме в момент цієї атаки, був колишній глава ЦРУ Девід Петреус.

Реактивний меш-дрон, який атакував локомотив на кордоні України та Польщі, був виявлений диспетчером Центральної моніторингової групи, і сигнал на евакуацію з потяга був даний буквально за 15 хвилин до влучання в локомотив.

"Цілком вірогідно, що мішенню цього російського дрона міг бути і дипломатичний поїзд, який вирушив зі станції раніше передбаченого для нього часу в рамках перегляду графіків руху поїздів в режимі реального часу через постійну загрозу російських ударів", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, "Укрзалізниця" постійно корегує графіки руху потягів в залежності від того, які шляхи доступні та які заблоковані через удари.

Як повідомлялося, один із найближчих радників канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Гюнтер Зауттер, радники з питань безпеки інших європейських країн, експрем'єр Британії Борис Джонсон перебували у потязі, який мали евакуювати поблизу кордону з Польщею через атаку на інший український потяг.

Як уточнив екс-прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт, пасажири отримали попередження про евакуацію поїзда, але попередження було скасовано, і поїзд зміг продовжити рух.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що атака РФ ускладнила перетин українсько-польського кордону його команді.