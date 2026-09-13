УЗ: Росія вдарила по локомотиву пасажирського поїзда за 2 км від кордону з Польщею

"Укрзалізниця" повідомила про те, що Росія вдарила по локомотиву пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею.

Про це йдеться у заяві від 13 вересня, передає "Європейська правда".

В "Укрзалізниці" заявили, що Росія другу добу поспіль атакує залізницю.

"Сьогодні на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда", – йдеться у заяві.

Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто не постраждав.

У соцмережах ширяться кадри з ймовірного місця події.

‼️#Ukraina: na granicy ukraińsko-polskiej rosyjski dron trafił w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Poinformował o tym Suspilne zastępca dyrektora Ukrzaliznyci ds. przewozów pasażerskich Ołeksandr Szewczenko. Pasażerowie nie odnieśli obrażeń. W chwili uderzenia… pic.twitter.com/bBN2DpW8K6 – Mateusz Czmiel (@MateuszCzmiel) September 13, 2026

Речник Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі Даріуш Сінецький заявив, що у ніч проти 13 вересня, безпілотник влучив у вантажівку неподалік прикордонного переходу "Ягодин-Дорогуськ".

Ще раніше речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що влучань безпосередньо у пункт пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею не було.

А міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що це терор очільника Кремля Владіміра Путіна, який "стукає" безпосередньо у двері ЄС та НАТО".