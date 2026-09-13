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УЗ: Росія вдарила по локомотиву пасажирського поїзда за 2 км від кордону з Польщею

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Новини — Неділя, 13 вересня 2026, 11:33 — Уляна Кричковська-Богданова

"Укрзалізниця" повідомила про те, що Росія вдарила по локомотиву пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею.

Про це йдеться у заяві від 13 вересня, передає "Європейська правда".

В "Укрзалізниці" заявили, що Росія другу добу поспіль атакує залізницю.

"Сьогодні на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда", – йдеться у заяві.

Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто не постраждав.

У соцмережах ширяться кадри з ймовірного місця події.

Речник Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі Даріуш Сінецький заявив, що у ніч проти 13 вересня, безпілотник влучив у вантажівку неподалік прикордонного переходу "Ягодин-Дорогуськ". 

Ще раніше речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що влучань безпосередньо у пункт пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею не було. 

А міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що це терор очільника Кремля Владіміра Путіна, який "стукає" безпосередньо у двері ЄС та НАТО". 

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Польща Війна з РФ
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