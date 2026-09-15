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Польща вночі піднімала авіацію через реактивні дрони РФ на заході України

Новини — Вівторок, 15 вересня 2026, 08:39 — Марія Ємець

Польща в ніч проти 15 вересня піднімала винищувачі у зв’язку з новими атаками Росії у західних областях України із застосуванням реактивних ударних безпілотників.

Про це повідомили на сторінках Оперативного командування ЗС Польщі, пише "Європейська правда". 

Близько 4 години ранку в Оперативному комадуванні заявили, що у Польщі піднялися в небо винищувачі, а наземні системи сил ППО приведено у підвищену готовність "через активність реактивних БпЛА Російської Федерації, що завдають ударів по території України". 

О 6:30 опублікували оновлення, що потенційна загроза минула, у зв’язку з чим сили й засоби повертаються до стандартного операційного режиму. 

"Порушень повітряного простору Польщі не зафіксовано", – додали у заяві. 

Українські Повітряні сили у ті години інформували про присутність реактивних "Шахедів" на Рівненщині та на Волині. 

Як відомо, вихідними західні області України опинилися під інтенсивною хвилею російських ударів, переважно із застосуванням звичайних "Шахедів". Один з них знищив АЗС поруч з КПП "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею. 

Також ударний безпілотник атакував локомотив поїзда "Укрзалізниці" за 2 км від кордону з Польщею. В УЗ не виключають, що ціллю міг бути поїзд з іноземними гостями, який залишив територію України цим самим маршрутом невдовзі перед ударом. 

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже активних дій з боку Росії і не можна виключити більш серйозних атак на польській території.  

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Польща Війна з РФ
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