Польща вночі піднімала авіацію через реактивні дрони РФ на заході України

Польща в ніч проти 15 вересня піднімала винищувачі у зв’язку з новими атаками Росії у західних областях України із застосуванням реактивних ударних безпілотників.

Про це повідомили на сторінках Оперативного командування ЗС Польщі, пише "Європейська правда".

Близько 4 години ранку в Оперативному комадуванні заявили, що у Польщі піднялися в небо винищувачі, а наземні системи сил ППО приведено у підвищену готовність "через активність реактивних БпЛА Російської Федерації, що завдають ударів по території України".

Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, zostało zakończone, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego… pic.twitter.com/kA7wKnMM38 – Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 15, 2026

О 6:30 опублікували оновлення, що потенційна загроза минула, у зв’язку з чим сили й засоби повертаються до стандартного операційного режиму.

"Порушень повітряного простору Польщі не зафіксовано", – додали у заяві.

Українські Повітряні сили у ті години інформували про присутність реактивних "Шахедів" на Рівненщині та на Волині.

Як відомо, вихідними західні області України опинилися під інтенсивною хвилею російських ударів, переважно із застосуванням звичайних "Шахедів". Один з них знищив АЗС поруч з КПП "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею.

Також ударний безпілотник атакував локомотив поїзда "Укрзалізниці" за 2 км від кордону з Польщею. В УЗ не виключають, що ціллю міг бути поїзд з іноземними гостями, який залишив територію України цим самим маршрутом невдовзі перед ударом.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже активних дій з боку Росії і не можна виключити більш серйозних атак на польській території.