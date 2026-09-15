Польша ночью поднимала авиацию из-за реактивных дронов РФ на западе Украины

Польша в ночь на 15 сентября подняла истребители в связи с новыми атаками России в западных областях Украины с применением реактивных ударных беспилотников.

Об этом сообщили на страницах Оперативного командования ВС Польши, пишет "Европейская правда".

Около 4 часов утра в Оперативном командовании заявили, что в Польше в небо поднялись истребители, а наземные системы сил ПВО приведены в повышенную готовность "из-за активности реактивных БПЛА Российской Федерации, наносящих удары по территории Украины".

В 6:30 было опубликовали обновление о том, что потенциальная угроза миновала, в связи с чем силы и средства возвращаются к стандартному оперативному режиму.

"Нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано", – добавили в заявлении.

Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, zostało zakończone, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego… pic.twitter.com/kA7wKnMM38 – Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 15, 2026

Украинские Воздушные силы в те часы сообщали о присутствии реактивных "Шахедов" в Ровенской и Волынской областях.

Как известно, в выходные западные области Украины оказались под интенсивной волной российских ударов, преимущественно с применением обычных "Шахедов". Один из них атаковал АЗС рядом с КПП "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей.

Также ударный беспилотник атаковал локомотив поезда "Укрзализныци" в 2 км от границы с Польшей. В "УЗ" не исключают, что целью мог быть поезд с иностранными гостями, который покинул территорию Украины по этому же маршруту незадолго до удара.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ближайшие недели и месяцы станут периодом очень активных действий со стороны России и нельзя исключать более серьёзных атак на польской территории.