Сенат Італії схвалив виборчу реформу Мелоні попри опір опозиції

Суперечлива реформа виборчого законодавства Італії отримала схвалення Сенату у вівторок на тлі запеклої критики з боку опозиції, оскільки суперники звинуватили прем’єр-міністерку Джорджу Мелоні у зміні правил з метою підвищення своїх шансів на переобрання наступного року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Консервативна коаліція Мелоні, до складу якої входять партії "Брати Італії", "Ліга" та "Вперед, Італіє", запропонувала повністю пропорційну виборчу систему, яка гарантуватиме парламентську більшість будь-якому альянсу, що набере понад 42% голосів.

Цей законопроєкт ще має отримати остаточне схвалення від нижньої палати італійського парламенту.

За чинною системою більшість депутатів обираються за пропорційною системою, тоді як третина – у мажоритарних округах, що, на думку аналітиків, може сприяти посиленню позицій лівоцентристської опозиції. Реформа скасує ці округи.

Коаліція заявила, що реформа, схвалена 113 голосами проти 71, забезпечить політичну стабільність у країні, яка відома своїми недовговічними урядами. Мелоні обійняла посаду у 2022 році, а цього місяця стала очільницею найдовготривалішого уряду Італії з часів Другої світової війни.

"Справа не в стабільності. Ви робите це, бо вважаєте, що існує ризик програти наступні вибори", – заявив колишній прем’єр-міністр Маттео Ренці.

Після голосування сенатори від лівоцентристських партій розмахували червоно-жовтими плакатами зі слоганом: "Ні закону про фальсифікації".

Попереднє схвалення реформи в нижній палаті в липні було затьмарене невдачею для Мелоні. Її пропозиція щодо відновлення преференційного голосування – яке дозволяє виборцям обирати своїх улюблених кандидатів із партійних списків – була з мінімальною перевагою відхилена під час таємного голосування через відступництво всередині керівної коаліції.

Це голосування викрило напруженість у коаліції напередодні виборів, які мають відбутися наступного року, підсилюючи враження, що вплив Мелоні на коаліцію може слабшати в той час, коли лівоцентристи мають незначну перевагу в опитуваннях.

Замість того щоб відмовитися від цієї ініціативи, Мелоні, яка давно підтримує преференційне голосування, знову подала її до Сенату, який її схвалив. Оскільки до реформи були внесені поправки, тепер вона має повернутися до Палати депутатів, або нижньої палати, для остаточного голосування.

Деякі політики припускають, що новий закон може піти на користь опонентам Мелоні, які зможуть подолати 42-відсотковий бар'єр і забезпечити собі більшість, тоді як нова ультраправа партія "Національне майбутнє" неухильно підриває підтримку її консервативної коаліції.

Мелоні відкинула припущення про те, що вона може укласти виборчий пакт із "Національним майбутнім", але опитування показують, що такий союз забезпечив би їм значну перевагу над лівоцентристським блоком.

Реформа також вимагатиме від кожного альянсу назвати свого кандидата на посаду прем’єр-міністра ще до виборів – це положення поглиблює напруженість серед лідерів роз’єднаних опозиційних партій.

Як повідомлялося, Джорджа Мелоні заявила, що не готова поступитися підтримкою України, якщо ціною цього буде підтримка її політсили тою чи іншою партією перед виборами.

Нещодавно Мелоні висловилась про свої напружені стосунки з президентом США Дональдом Трампом.