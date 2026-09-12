Мелоні заявила, що не поступиться підтримкою України задля передвиборчих розрахунків

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що не готова поступитися підтримкою України, якщо ціною цього буде підтримка її політсили тою чи іншою партією перед виборами.

Про це вона сказала в інтерв’ю виданню Il Foglio, передає "Європейська правда".

Мелоні наголосила, що неймовірний опір України допоміг багатьом європейцям знову відкрити для себе сенс ідентичності та патріотизму.

"Спроба Росії захопити Київ пробудила Європу від тривалого заціпеніння та ілюзії, що вона вже поза великими ризиками минулого. Війна в Україні продемонструвала, що історія аж ніяк не зупинилася і що закінчилася епоха, коли Старий Континент міг делегувати свою безпеку іншим", – зазначила вона.

Прем'єрка Італії вважає, що Європа змогла відреагувати набагато рішучіше, ніж можна було уявити, і, безперечно, рішучіше, ніж очікувала Москва.

"Щодо мене, я завжди вірила, що патріотизм – це дуже серйозна справа. Це не просто прапор, яким можна махати, чи гімн, який можна співати. Коли ти називаєш себе патріотом, перше питання, на яке ти маєш відповісти, таке: чи здатний ти поставити Батьківщину вище за себе? Ось у чому суть. Отож, для мене у ці роки з виборчої точки зору було б вигідніше не підтримувати Україну, ніж робити це. Просто я підтримувала Україну не заради Києва, а заради Риму", – наголосила вона.

За словами Мелоні, Італія може втратити все в міжнародному контексті, де порушуються правила мирного співіснування між націями і знову панує закон сильнішого.

Відповідаючи на питання про можливість союзів із псевдопатріотами, які голосують проти підтримки України, Мелоні заявила, що, безумовно, не готова робити протилежне тому, що вона робила досі, або тому, у що вірить, заради політичних чи виборчих розрахунків.

"Я серйозна людина і не підходжу для будь-яких обставин. Хто шукає прем’єр-міністра, який змінює свою думку залежно від підтримки тієї чи іншої партії, завжди й виключно заради особистої вигоди, той повинен звернутися деінде. І я, здається, навіть знаю, куди, бо ми це вже переживали", – зазначила вона.

4 вересня уряд Джорджі Мелоні став найдовготривалішим урядом в історії Італійської Республіки після Беніто Муссоліні, італійського фашистського диктатора.

Нещодавно Джорджа Мелоні висловилась про свої напружені стосунки з президентом США Дональдом Трампом.