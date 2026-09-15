Сенат Италии одобрил избирательную реформу Мелони, несмотря на оппозицию

Спорная реформа избирательного законодательства Италии была одобрена Сенатом во вторник на фоне ожесточенной критики со стороны оппозиции, поскольку соперники обвинили премьер-министра Джорджу Мелони в изменении правил с целью повышения своих шансов на переизбрание в следующем году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Консервативная коалиция Мелони, в состав которой входят партии "Братья Италии", "Лига" и "Вперёд, Италия", предложила полностью пропорциональную избирательную систему, которая гарантирует парламентское большинство любому альянсу, набравшему более 42% голосов.

Этот законопроект ещё должен получить окончательное одобрение нижней палаты итальянского парламента.

По действующей системе большинство депутатов избираются по пропорциональной системе, тогда как треть – в мажоритарных округах, что, по мнению аналитиков, может способствовать укреплению позиций левоцентристской оппозиции. Реформа отменит эти округа.

Коалиция заявила, что реформа, одобренная 113 голосами против 71, обеспечит политическую стабильность в стране, известной своими недолговечными правительствами. Мелони вступила в должность в 2022 году, а в этом месяце стала главой самого долговечного правительства Италии со времен Второй мировой войны.

"Дело не в стабильности. Вы делаете это, потому что считаете, что существует риск проиграть следующие выборы", – заявил бывший премьер-министр Маттео Ренци.

После голосования сенаторы от левоцентристских партий размахивали красно-желтыми плакатами со слоганом: "Нет закону о фальсификациях".

Предварительное одобрение реформы в нижней палате в июле было омрачено неудачей для Мелони. Ее предложение о восстановлении преференциального голосования – которое позволяет избирателям выбирать своих любимых кандидатов из партийных списков – было с минимальным перевесом отклонено в ходе тайного голосования из-за раскола внутри правящей коалиции.

Это голосование выявило напряженность в коалиции в преддверии выборов, которые должны состояться в следующем году, усилив впечатление, что влияние Мелони на коалицию может ослабевать в то время, когда левоцентристы имеют незначительное преимущество в опросах.

Вместо того чтобы отказаться от этой инициативы, Мелони, которая давно поддерживает преференциальное голосование, вновь внесла её в Сенат, который её одобрил. Поскольку в реформу были внесены поправки, теперь она должна вернуться в Палату депутатов, или нижнюю палату, для окончательного голосования.

Некоторые политики предполагают, что новый закон может сыграть на руку оппонентам Мелони, которые смогут преодолеть 42-процентный барьер и обеспечить себе большинство, в то время как новая ультраправая партия "Национальное будущее" неуклонно подрывает поддержку её консервативной коалиции.

Мелони отвергла предположения о том, что она может заключить избирательный пакт с "Национальным будущим", но опросы показывают, что такой союз обеспечил бы им значительное преимущество над левоцентристским блоком.

Реформа также потребует от каждого альянса назвать своего кандидата на пост премьер-министра ещё до выборов – это положение усугубляет напряжённость среди лидеров разобщённых оппозиционных партий.

Как сообщалось, Джорджа Мелони заявила, что не готова поступиться поддержкой Украины, если ценой этого станет поддержка её политической силы той или иной партией перед выборами.

Недавно Мелони высказалась о своих натянутых отношениях с президентом США Дональдом Трампом.