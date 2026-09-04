Уряд Мелоні встановив рекорд найтривалішого правління у повоєнній історії Італії

У п’ятницю уряд Джорджі Мелоні відзначає 1413 днів безперервного перебування при владі, ставши найдовготривалішим урядом в історії Італійської Республіки після Беніто Муссоліні, італійського фашистського диктатора.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Чинний кабінет обійшов таким чином другий уряд Сільвіо Берлусконі, який правив 1412 днів.

Партія Мелоні "Брати Італії" перетворює цю подію на святкування перемоги.

Тисячі прихильників очікуються в Барі, на півдні Італії, де Мелоні виступить на мітингу зі сцени з видом на Адріатичне море під гаслом: "Найстабільніший уряд – сильніша Італія".

За святкуваннями та похвалами ховається правда: Мелоні вже не є тим політичним феноменом, який увірвався до влади в жовтні 2022 року.

Головне питання – з огляду на те, що наступного року мають відбутися загальні вибори – полягає в тому, як довго триватиме домінування Мелоні та правих сил в італійській політиці. Їй ще далеко до того, щоб зрівнятися з Берлусконі, який пробув при владі загалом 3340 днів за всі свої каденції.

"Брати Італії" залишаються безперечно найбільшою окремою партією, набираючи близько 26% підтримки виборців, але загальна перевага правоцентристської коаліції Мелоні за результатами кількох опитувань цього літа скоротилася порівняно з блоком лівоцентристів, що консолідується.

Лівоцентристам, які зараз намагаються об’єднатися навколо "кампо ларго" (campo largo) – що включає лівоцентристські та більш ліві сили – все ще бракує чіткого лідера.

Наступні вибори мають відбутися у вересні 2027 року, але вже наростають спекуляції щодо дострокового голосування навесні.

Нещодавно Джорджа Мелоні висловилась про свої напружені стосунки з президентом США Дональдом Трампом.

Мелоні раніше говорила, що не шкодує про свої зусилля щодо налагодження тісних зв'язків із президентом США Дональдом Трампом, попри низку публічних розбіжностей.