У Литві сапери нейтралізували вибуховий пристрій на місці падіння дрона

На місці падіння безпілотника у Литві виявили вибуховий пристрій – його знешкодили сапери.

Про це повідомив міністр національної оборони Литви Робертас Каунас, пише "Європейська правда".

Фахівці продовжать досліджувати та аналізувати дрон, сказав міністр.

"Ми детально обговорили цю ситуацію з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто. Міністр висловив тверду підтримку безпеці нашого регіону. Разом з тим ми подякували екіпажу винищувача за вжиті рішучі заходи. Спільні дії членів НАТО та всіх служб дають належні результати та допомагають забезпечити нашу безпеку", – написав Каунас.

Нагадаємо, вночі 15 вересня винищувачі патрульної місії НАТО вперше збили над Литвою безпілотник невстановленого типу, який залетів з території Білорусі. Литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс заявив, що Литва надішле ноту Білорусі з цього приводу.