Литва надішле Білорусі ноту щодо інциденту з дроном

Литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс заявив, що Литва надішле ноту Білорусі та проведе консультації з союзниками щодо інциденту з дроном уночі 15 вересня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Йдеться про інцидент, що стався у Литві у вівторок вночі, під час якого винищувачі НАТО збили безпілотний літальний апарат.

"У всіх випадках порушення повітряного простору ми отримуємо звіт від ВПС: коли, де, місце розташування, координати, що сталося; у всіх випадках ми готуємо ноту і у всіх випадках передаємо її країні, з якої, скажімо, влетів літак чи інший об’єкт. У цьому випадку мова йде про Білорусь", – заявив у вівторок журналістам у Сеймі глава литовської дипломатії.

"Коли буде проведено розслідування і на основі уламків з’ясується, чий саме це дрон, тоді ми вживатимемо подальших заходів з урахуванням цих даних", – наголосив він.

За словами Будріса, Литва поінформувала своїх союзників про цей інцидент і прагне проконсультуватися з ними та обговорити ситуацію з безпекою.

Міністр подякував італійським пілотам, які виконують місію НАТО з протиповітряної оборони, за успішну операцію зі збиття дрона у вівторок вночі та зазначив, що такі інциденти спричинені інтенсивністю військових операцій.

Нагадаємо, вночі 15 вересня винищувачі патрульної місії НАТО вперше збили над Литвою безпілотник невстановленого типу.

Польща піднімала у повітря винищувачі через російські реактивні дрони над заходом України, а Румунія – через кілька безпілотників неподалік кордону з Україною. В обох випадках порушення повітряного простору не зафіксували.