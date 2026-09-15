В Литве саперы обезвредили взрывное устройство на месте падения дрона

На месте падения беспилотника в Литве обнаружили взрывное устройство – его обезвредили саперы.

Об этом сообщил министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас, пишет "Европейская правда".

Специалисты продолжат исследовать и анализировать дрон, сказал министр.

"Мы подробно обсудили эту ситуацию с министром обороны Италии Гвидо Крозетто. Министр выразил твердую поддержку безопасности нашего региона. Вместе с тем мы поблагодарили экипаж истребителя за принятые решительные меры. Совместные действия членов НАТО и всех служб дают должные результаты и помогают обеспечить нашу безопасность", – написал Каунас.

Напомним, ночью 15 сентября истребители патрульной миссии НАТО впервые сбили над Литвой беспилотник неустановленного типа, который залетел с территории Беларуси. Литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что Литва направит ноту Беларуси по этому поводу.