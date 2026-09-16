У Польщі підняли авіацію та закрили аеропорти Жешува й Любліна через атаки РФ на заході України
У Польщі вранці 16 вересня призупинили роботу аеропортів Жешува й Любліна та оголосили повітряну тривогу у кількох районах двох воєводств через триваючу повітряну атаку РФ у західних областях України.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Близько 8:00 Оперативне командування ЗС Польщі опублікувало повідомлення, що у зв’язку з присутністю російських ударних БпЛА в західних областях України в повітря піднімають польську авіацію, а наземні засоби переходять у підвищений режим готовності.
Невдовзі після 8 години ранку оголосили повітряну тривогу для частин Підкарпатського та Люблінського воєводств – включно з прикордонними Перемишлем, Жешувом та Любліном.
‼️Uwaga! Alert RCB‼️– Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 16, 2026
UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.
Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i i lubelskiego.
Також призупинили роботу аеропортів Любліна й Жешува.
Українські Повітряні сили невдовзі перед 8:00 інформували про рух російських реактивних безпілотників на захід України, один з таких фіксувався біля Ковеля.
Як відомо, протягом останніх кількох днів Росія завдала низки ударів у безпосередній близькості до кордонів України з Польщею. Першими цілями стали АЗС біля КПП "Ягодин – Дорогуськ" та локомотив пасажирського потяга "Укрзалізниці" за 2 км від кордону.
У ніч проти 13 вересня, безпілотник влучив у вантажівку неподалік прикордонного переходу "Ягодин – Дорогуськ".
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про плани пришвидшити рух на кордоні з Україною, щоб не створювати скупчень транспорту, які можуть стати цілями для російських атак. Також планують посилити охорону пунктів пропуску.