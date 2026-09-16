У Польщі підняли авіацію та закрили аеропорти Жешува й Любліна через атаки РФ на заході України

У Польщі вранці 16 вересня призупинили роботу аеропортів Жешува й Любліна та оголосили повітряну тривогу у кількох районах двох воєводств через триваючу повітряну атаку РФ у західних областях України.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Близько 8:00 Оперативне командування ЗС Польщі опублікувало повідомлення, що у зв’язку з присутністю російських ударних БпЛА в західних областях України в повітря піднімають польську авіацію, а наземні засоби переходять у підвищений режим готовності.

Невдовзі після 8 години ранку оголосили повітряну тривогу для частин Підкарпатського та Люблінського воєводств – включно з прикордонними Перемишлем, Жешувом та Любліном.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i i lubelskiego. – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 16, 2026

Також призупинили роботу аеропортів Любліна й Жешува.

Українські Повітряні сили невдовзі перед 8:00 інформували про рух російських реактивних безпілотників на захід України, один з таких фіксувався біля Ковеля.

Як відомо, протягом останніх кількох днів Росія завдала низки ударів у безпосередній близькості до кордонів України з Польщею. Першими цілями стали АЗС біля КПП "Ягодин – Дорогуськ" та локомотив пасажирського потяга "Укрзалізниці" за 2 км від кордону.

У ніч проти 13 вересня, безпілотник влучив у вантажівку неподалік прикордонного переходу "Ягодин – Дорогуськ".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про плани пришвидшити рух на кордоні з Україною, щоб не створювати скупчень транспорту, які можуть стати цілями для російських атак. Також планують посилити охорону пунктів пропуску.