В Польше подняли авиацию и закрыли аэропорты Жешува и Люблина

В Польше утром 16 сентября приостановили работу аэропортов Жешува и Люблина и объявили воздушную тревогу в нескольких районах двух воеводств из-за воздушной атаки РФ в западных областях Украины.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Около 8:00 Оперативное командование ВС Польши опубликовало сообщение о том, что в связи с присутствием российских ударных БПЛА в западных областях Украины в воздух поднимается польская авиация, а наземные средства переходят в повышенный режим готовности.

Вскоре после 8 часов утра объявили воздушную тревогу для частей Подкарпатского и Люблинского воеводств – включая приграничный Перемышль, Жешув и Люблин.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i i lubelskiego. – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 16, 2026

Также приостановили работу аэропортов Люблина и Жешува.

Украинские Воздушные силы незадолго до 8:00 сообщили о движении российских реактивных беспилотников на запад Украины, один из них фиксировался возле Ковеля.

Как известно, в течение последних нескольких дней Россия нанесла ряд ударов в непосредственной близости от границ Украины с Польшей. Первыми целями стали АЗС возле КПП "Ягодин – Дорогуск" и локомотив украинского пассажирского поезда в 2 км от границы.

В ночь на 13 сентября беспилотник поразил грузовик недалеко от пограничного перехода "Ягодин – Дорогуск".

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о планах ускорить движение на границе с Украиной, чтобы не создавать скопления транспорта, который может стать целью для российских атак. Также планируется усилить охрану пунктов пропуска.