Польща хоче пришвидшити рух транспорту на кордоні з Україною

У Польщі планують пришвидшити рух на кордоні з Україною, щоб не створювати скупчень транспорту, які можуть стати цілями для російських атак.

Про це інформує Polskie Radio, повідомляє "Європейська правда".

Після наради в Урядовому центрі безпеки прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що важливо обміркувати, як організувати рух на кордоні так, щоб там не утворювалися небезпечні затори.

"Буде ще розмова в міністерстві фінансів. Співпраця між митниками, поліцією, прикордонниками й військовими має налагодити рух, щоб не утворювались затори, адже це стає небезпечно. Важливо не накопичувати біля наших прикордонних переходів вантажівок із пальним. Не мушу цього пояснювати, але це наше слабке місце", – сказав Туск.

Нагадаємо, 13 вересня Росія вдарила по локомотиву пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею. В "Укрзалізниці" припустили, що мішенню дрона РФ міг бути поїзд з дипломатами і політиками. Речник Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі Даріуш Сінецький заявив, що безпілотник влучив у вантажівку неподалік прикордонного переходу "Ягодин – Дорогуськ".