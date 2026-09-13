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У Польщі заявили, що дрон влучив у вантажівку неподалік кордону з Україною

Новини — Неділя, 13 вересня 2026, 11:20 — Уляна Кричковська-Богданова

Речник Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі Даріуш Сінецький заявив, що у ніч проти 13 вересня, безпілотник влучив у вантажівку неподалік прикордонного переходу "Ягодин-Дорогуськ".

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Сінецький заявив, що приблизно за 800 метрів від прикордонного пункту безпілотник влучив у вантажівку, яка внаслідок цього була знищена. 

Наразі рух через кордон відбувається без перебоїв, але реєстрація на польсько-українських прикордонних переходах у цьому регіоні була призупинена на ніч. 

Ще раніше речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що влучань безпосередньо у пункт пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею не було. 

А міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що це терор очільника Кремля Владіміра Путіна, який "стукає" безпосередньо у двері ЄС та НАТО". 

У ніч проти 13 вересня урядовий центр безпеки Польщі повідомляв про повітряну загрозу для низки повітів через російську атаку на регіони України.  

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