У Польщі заявили, що дрон влучив у вантажівку неподалік кордону з Україною

Речник Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі Даріуш Сінецький заявив, що у ніч проти 13 вересня, безпілотник влучив у вантажівку неподалік прикордонного переходу "Ягодин-Дорогуськ".

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Сінецький заявив, що приблизно за 800 метрів від прикордонного пункту безпілотник влучив у вантажівку, яка внаслідок цього була знищена.

Наразі рух через кордон відбувається без перебоїв, але реєстрація на польсько-українських прикордонних переходах у цьому регіоні була призупинена на ніч.

Ще раніше речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що влучань безпосередньо у пункт пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею не було.

А міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що це терор очільника Кремля Владіміра Путіна, який "стукає" безпосередньо у двері ЄС та НАТО".

У ніч проти 13 вересня урядовий центр безпеки Польщі повідомляв про повітряну загрозу для низки повітів через російську атаку на регіони України.