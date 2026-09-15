Фон дер Ляєн таки відвідає промову Карні в Європарламенті

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідає виступ прем’єр-міністра Канади Марка Карні перед Європейським парламентом у Страсбурзі в четвер, 17 вересня, змінивши своє попереднє рішення пропустити промову.

Про це інформує Politico, пише "Європейська правда".

Раніше речниця президентки Єврокомісії повідомляла, що фон дер Ляєн пропустить промову канадського прем’єр-міністра через презентацію нового закону про безпеку дітей в інтернеті.

Карні планує бути присутнім на промові фон дер Ляєн про стан справ у Євросоюзі в середу, а вже в четвер виступить перед депутатами Європарламенту, де, як очікується, запропонує тісніше партнерство з ЄС на тлі торгівельної війни між Оттавою та Вашингтоном. Він продовжить своє європейське турне зустрічами з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

Перша новина про те, що фон дер Ляєн не буде присутня на виступі Карні, викликала обурення серед деяких депутатів Європейського парламенту, повідомляє видання.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив про плани розпочати переговори про "унікальний союз" з ЄС. Втім, наголосив, що про приєднання до Євросоюзу не йдеться.