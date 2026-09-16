Фон дер Ляйен предложила сделать Канаду ассоциированным членом ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении сотрудничать с премьер-министром Канады Марком Карни, чтобы предоставить Канаде возможность стать первым ассоциированным членом ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом фон дер Ляйен сказала в ежегодной речи перед Европарламентом "О положении дел в Евросоюзе" 16 сентября.

Обращаясь к Карни, который присутствовал на её выступлении, фон дер Ляйен также заявила о необходимости "срочно переосмыслить наши партнерские отношения".

"Поэтому я хотела бы работать с вами над тем, чтобы открыть для Канады возможность стать первым ассоциированным членом ЕС", – сказала она.

Председатель ЕК подчеркнула, что присутствие Карни является "символом прочной дружбы между нашими народами".

"Наши культурные, исторические и личные связи глубоко укоренились в ткани наших обществ. А благодаря CETA (соглашение о свободной торговле между Канадой и ЕС – Ред.) наш товарооборот вырос на 75% менее чем за десятилетие. Это свидетельствует об эффективности наших торговых соглашений. Мы смотрим на мир одинаковыми глазами: от искусственного интеллекта до изменения климата, от Арктики до геополитики. И мы всегда стояли плечом к плечу: в вопросах Украины, обороны, сырья и цепочек поставок", – отметила фон дер Ляйен.

По её словам, ЕС и Канада вскоре перейдут к "Альянсу за будущее", чтобы создать "общее пространство процветания и экономической безопасности".

"Это партнёрство не направлено против кого-то другого, а ради нашей совместной силы. Короче говоря, мы хотим вывести отношения с Канадой на максимально возможный уровень", – добавила глава Еврокомиссии.

Ранее премьер-министр Канады объявил о планах начать переговоры об "уникальном союзе" с ЕС. В частности, Карни предложил Канаде принять новый статус "ассоциированного члена" Евросоюза.

Также ожидается, что Карни выступит в Европейском парламенте в четверг, 17 сентября, представив Канаду в качестве надежного партнера на фоне ухудшения ее отношений с США.