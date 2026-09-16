Фон дер Ляйен анонсировала создание Европейского совета безопасности с участием Украины

Европейский Союз предложит создать Европейский совет безопасности при участии Британии, Канады, Норвегии, Украины и, возможно, других государств.

Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды", заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ежегодной речи перед Европарламентом "О положении Евросоюза" в среду, 16 сентября.

ЕС хочет создать Европейский совет безопасности, в который пригласят Украину.

"В течение длительного времени мы обсуждали формат лидеров, сосредоточенный на безопасности нашего континента. С участием таких партнеров, как Канада, Норвегия, Украина, Соединенное Королевство и другие", – рассказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что этот вопрос "еще более актуален сейчас, учитывая характер и масштаб рисков".

"Вот почему мы изложим наши идеи, чтобы сделать Европейский совет безопасности реальностью", – пообещала президент Еврокомиссии.

Как сообщала "Европейская правда", фон дер Ляйен также заявила, что вместе с главным дипломатом ЕС Каей Каллас представит новую стратегию безопасности Евросоюза, которая должна дополнить статью 4 Договора НАТО.

Для Украины президент Еврокомиссии пообещала закупку американских ракет-перехватчиков Patriot и создание совместной с ЕС противоракетной системы на базе проекта "Фрея".

Также выступая с речью "О положении Евросоюза", фон дер Ляйен предложила сделать Канаду ассоциированным членом ЕС.