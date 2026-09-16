Експрезидента Косова засудили до 25 років ув’язнення за воєнні злочини

У середу Трибунал з воєнних злочинів у Косові в Гаазі визнав колишнього президента Косова Хашима Тачі винним у воєнних злочинах, зокрема у вбивстві, катуваннях та незаконному утриманні під вартою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

58-річного Тачі засудили до 25 років ув’язнення за злочини, скоєні ним як верховним командувачем "Армії визволення Косова" (АВК), що складалася з етнічних албанців, під час насильницького відокремлення території від Сербії у 1990-х роках.

Трибунал визнав його винним у вбивстві 96 політичних опонентів та осіб, яких "Армія визволення Косова" вважала співробітниками сербських сил безпеки, під час конфлікту.

Його також визнали винним у свавільному незаконному затриманні 385 осіб, катуванні 303 осіб та жорстокому поводженні з близько 50 особами.

Суд заявив, що Тачі "активно брав участь у злочинах та підбурював до їх вчинення".

"Масштаб і характер скоєних злочинів були дуже серйозними", – зазначив головуючий суддя Чарльз Сміт.

"Так звана розвідінформація, на підставі якої багатьох із цих жертв було заарештовано, ув’язнено та вбито, була не більше ніж неперевіреними чутками. На підставі цієї інформації жертв називали шпигунами та колабораціоністами й жорстоко з ними поводилися", – уточнив суддя.

Тачі, який мовчки стояв, поки суддя зачитував вирок та покарання, заперечував усі звинувачення.

Він може оскаржити вирок.

За оголошенням вироку пильно стежили в Косові та Сербії, де наслідки конфлікту 1998–1999 років та проголошення незалежності Косові у 2008 році залишаються джерелом напруженості між етнічними косовськими албанцями та сербами.

Тачі залишається шанованою постаттю для багатьох косовських албанців, тоді як сам трибунал є вкрай непопулярним у Косові.

У Приштині, столиці Косова, тисячі людей, які спостерігали за оголошенням вироку на великому екрані, освистали його та скандували "Тачі, Тачі", а деякі навіть розплакалися.

На одному з білбордів, на якому були зображені обличчя підсудних, було написано: "В ім’я народу вас визнано невинними"

"Цей вирок ганебний. Відсьогодні в Косові не буде миру", – сказав Раїф Пллана, колишній боєць АВК, який вийшов на підтримку Тачі в центрі Приштини.

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Разом з тим прокурори вимагали 45 років позбавлення волі для Тачі та трьох інших колишніх високопоставлених командирів АВК.

Однак колегія з трьох суддів відхилила шість звинувачень у злочинах проти людяності. Вони заявили, що прокурори не змогли довести, що ці злочини були скоєні в рамках широкомасштабних або систематичних нападів на цивільне населення в цілому.

У 2023 році почався суд над експрезидентом Косова Хашимом Тачі. Тачі, а також трьом його найближчим соратникам пред'явлені звинувачення за 10 пунктами воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Після оголошення звинувачень у листопаді 2020 року він подав у відставку й добровільно здався суду.