В среду Трибунал по военным преступлениям в Косове в Гааге признал бывшего президента Косова Хашима Тачи виновным в военных преступлениях, в частности в убийстве, пытках и незаконном содержании под стражей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

58-летнего Тачи приговорили к 25 годам лишения свободы за преступления, совершенные им в качестве верховного командующего Армией освобождения Косова (АОК), состоявшей из этнических албанцев, во время насильственного отделения территории от Сербии в 1990-х годах.

Трибунал признал его виновным в убийстве 96 политических оппонентов и лиц, которых Армия освобождения Косова считала сотрудниками сербских сил безопасности, во время конфликта.

Его также признали виновным в произвольном незаконном задержании 385 человек, пытках 303 человек и жестоком обращении с около 50 лицами.

Суд заявил, что Тачи "активно участвовал в преступлениях и подстрекал к их совершению".

"Масштаб и характер совершенных преступлений были очень серьезными", – отметил председательствующий судья Чарльз Смит.

"Так называемая разведывательная информация, на основании которой многие из этих жертв были арестованы, заключены в тюрьму и убиты, была не более чем непроверенными слухами. На основании этой информации жертв называли шпионами и коллаборационистами и жестоко с ними обращались", – уточнил судья.

Тачи, который молча стоял, пока судья зачитывал приговор и наказание, отрицал все обвинения.

Он может обжаловать приговор.

За оглашением приговора пристально следили в Косове и Сербии, где последствия конфликта 1998–1999 годов и провозглашение независимости Косова в 2008 году остаются источником напряженности между этническими косовскими албанцами и сербами.

Тачи остается уважаемой фигурой для многих косовских албанцев, тогда как сам трибунал крайне непопулярен в Косове.

В Приштине, столице Косова, тысячи людей, наблюдавших за оглашением приговора на большом экране, освистали его и скандировали "Тачи, Тачи", а некоторые даже расплакались.

На одном из билбордов, на котором были изображены лица подсудимых, было написано: "Во имя народа вы признаны невиновными"

"Этот приговор позорный. С сегодняшнего дня в Косове не будет мира", – сказал Раиф Пллана, бывший боец АВК, вышедший в поддержку Тачи в центре Приштины.

Полиция сообщила, что совместно с иностранными миротворческими силами была проведена подготовка на случай, если протесты перерастут в насилие. Соединённые Штаты посоветовали своим гражданам избегать скоплений людей. Премьер-министр Албании раскритиковал приговор.

В то же время прокуроры требовали 45 лет лишения свободы для Тачи и трёх других бывших высокопоставленных командиров АВК.

Однако коллегия из трёх судей отклонила шесть обвинений в преступлениях против человечности. Они заявили, что прокуроры не смогли доказать, что эти преступления были совершены в рамках широкомасштабных или систематических нападений на гражданское население в целом.

В 2023 году начался суд над экс-президентом Косова Хашимом Тачи. Тачи, а также трем его ближайшим соратникам предъявлены обвинения по 10 пунктам военных преступлений и преступлений против человечности.

После оглашения обвинений в ноябре 2020 года он подал в отставку и добровольно сдался суду.