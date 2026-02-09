Гаазька прокуратура вимагає 45 років тюремного ув'язнення для експрезидента Косова

У заключних заявах на суді над колишнім президентом Косова Хашимом Тачі та трьома іншими особами прокурори вимагали 45 років ув'язнення для кожного з них, виходячи з "тяжкості" звинувачень у воєнних злочинах, висунутих проти них.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight.

У перший день заключних виступів у процесі над колишнім президентом Косова Хашимом Тачі та трьома іншими особами в Спеціалізованій палаті Косова в Гаазі в понеділок Спеціалізована прокуратура (SPO) вимагала 45 років ув'язнення для кожного з чотирьох колишніх лідерів Армії визволення Косова.

"SPO вимагає визнання винними за всіма 10 пунктами звинувачення та призначення єдиного покарання у вигляді 45 років позбавлення волі на підставі індивідуального внеску у скоєння злочинів Хашима Тачі, Кадрі Веселі, Рексхепа Селімі та Якупа Краснікі", – заявила в суді головна прокурорка Кімберлі Вест.

"Ці злочини є військовими злочинами та злочинами проти людяності і мають тяжкий характер. І тяжкість звинувачень не зменшилася з плином часу", – додала вона.

Спеціалізовані палати зазнали широкої критики з боку етнічних албанців, які вважають, що суд є етнічно упередженим і прагне підірвати спадщину того, що вони вважають справедливою війною проти сербських сил. Організація ветеранів війни провела чотири масові протести по всій Європі на підтримку колишніх лідерів, які перебувають під судом.

Тачі, Краснікі, Селімі та Веселі звинувачуються в індивідуальній та командній відповідальності за злочини, скоєні проти в'язнів, утримуваних у в'язницях Армії визволення Косова в Косово та сусідній Албанії, включаючи 102 вбивства. Злочини були нібито скоєні під час та одразу після війни в Косово в 1998 та 1999 роках.

Так званий спеціальний суд є частиною судової системи Косова, але базується в Гаазі і має міжнародний персонал для забезпечення справедливого судочинства.

Заключні заяви планується продовжувати до 18 лютого, з вихідним днем у день незалежності Косова, 17 лютого.

Після заключних заяв колегія суддів має 90 днів на розгляд вердикту, що означає, що він може бути винесений навесні.

У 2023 році почався суд над експрезидентом Косова Хашимом Тачі. Тачі, а також трьом його найближчим соратникам пред'явлені звинувачення за 10 пунктами воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Після оголошення звинувачень у листопаді 2020 року він подав у відставку й добровільно здався суду.