Президент Косова подав у відставку після звинувачення у воєнних злочинах
Президент Косова Хашим Тачі подав у відставку після підтвердження офіційних звинувачень проти нього у воєнних злочинах.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kosova Press.
Тачі заявив на спеціальній пресконференції, що дотримується обіцянки і йде у відставку після винесення йому звинувачень.
Раніше президент Косова заявив, що подасть у відставку, якщо обвинувальний висновок Спеціальної прокуратури проти нього буде підтверджений.
Хашим Тачі, колишній політичний керівник Армії визволення Косова, у липні спілкувався із спецпрокурорами чотири дні.
Спецпрокуратура звинуватила його та інших політиків у скоєнні низки злочинів проти людяності та воєнних злочинах, в тому числі вбивствах, насильницьких зникненнях людей, переслідуваннях і тортурах.
Спеціальна палата (суд) Косова, суд щодо воєнних злочинів, розташований в Гаазі, підтвердив висновок прокуратури 5 листопада.
Спеціальна палата була створена в 2015 році для розгляду справ про злочини партизанів Армії визволення Косова під час війни, яка призвела до незалежності Косова від Сербії.