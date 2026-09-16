У МЗС підтвердили підготовку до проведення зустрічі Зеленського і Трампа

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий підтвердив, що Україна та США працюють над підготовкою до зустрічі президентів країн Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

Про це він сказав на брифінгу у середу, 16 вересня, цитує "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

Тихий зазначив, що крім зустрічі президентів заплановано багато інших заходів, зокрема з представниками Конгресу США, бізнес-колами та українською громадою в Сполучених Штатах.

"Команди зараз дійсно працюють над можливістю такої зустрічі між президентами України та США, її наповненням, щоб зробити її максимально змістовною", – сказав речник МЗС.

Як відомо, 22 вересня в Нью-Йорку стартують дебати високого рівня на Генеральній асамблеї ООН.

Раніше повідомлялося, що Зеленський розраховує на зустріч з Трампом у другій половині вересня.

Також президент заявив, що Україна порушуватиме питання щодо енергетичної та продовольчої безпеки на зустрічі з американською делегацією наприкінці вересня.