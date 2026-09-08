Зеленський розраховує на зустріч з Трампом у другій половині вересня

Президент Володимир Зеленських розраховує на зустріч з президентом США Дональдом Трампом у 20-х числах вересня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави сказав, відповідаючи онлайн на запитання журналістів.

Президент зазначив, що сподівається на цій зустрічі "обговорити пакети балістики від американців".

Зеленський нагадав, що зараз триває робота над антибалістичною програмою "Фрея", та висловив сподівання, що американці цю програму підтримують. Утім, зазначив він, поки програма не готова, Україні потрібні "пакети балістики від американців".

"Я розраховую на зустріч у 20-х числах з президентом Трампом, підняття цієї теми. І дай бог, буде результат", – сказав Зеленський.

Президент не уточнив, де може відбутися зустріч. Утім, 22 вересня в Нью-Йорку стартують дебати високого рівня на Генеральній асамблеї ООН, у яких президент України традиційно бере участь.

Раніше Зеленський висловив думку, що існує можливість проведення тристороннього раунду переговорів між США, Україною та Росією, хоча рішення щодо цього ще не ухвалене.

Детальніше про це читайте в статті "Європейської правди": Любов до "режиму" та завдання від Трампа: про що йшлося на мирних переговорах у Києві.