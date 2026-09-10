Зеленський сподівається на прогрес у переговорах щодо енергетики після зустрічі з Трампом

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна порушуватиме питання щодо енергетичної та продовольчої безпеки на зустрічі з американською делегацією наприкінці вересня.

Про це він сказав у спілкуванні з журналістами після зустрічі з прем’єром Канади Марком Карні, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський заявив, що не очікує серйозних переговорів з Росією під час передвиборчого періоду в РФ, але сподівається на результати від зустрічі з американською стороною наприкінці вересня на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

За словами президента, Україна щодня підтримує зв’язок з делегацією США, а ключовими питаннями є енергетична та продовольча безпека.

"Коли ми говоримо про те, яких результатів можна досягти, як підготуватися до тристоронньої зустрічі, які результати можуть бути після неї, то так, усі партнери у світі підіймають тему зерна та сільськогосподарської продукції, експорт яких Росія почала блокувати в Чорному морі. Ми відреагували і вжили аналогічних заходів. Але ми мусимо реагувати, інакше Росія ніколи не припинить цю війну", – заявив Зеленський.

Він додав, що сподівається досягти результатів після можливої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорку. Водночас Зеленський зауважив, що Росія в цей час може посилити атаки на Україну.

"Знаючи Росію, коли вони чують, що ми десь ведемо переговори з європейцями, з канадцями, з американцями, коли вони це чують, вони намагаються посилити атаки на нас. Просто щоб зірвати будь-які переговори, просто щоб зірвати будь-який діалог, але ми віримо в це і рухатимемося в цьому напрямку – це єдиний спосіб зупинити війну, іншого шляху немає", – зазначив український президент.

Зеленський додав, що очікує перших результатів переговорів зі США наприкінці вересня.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що на початку тижня він мав "чудову" розмову з правителем Росії Володимиром Путіним і що російський лідер хоче укласти угоду, щоб покласти край війні в Україні.

Більше про те, про що домовлялися представники США у Києві, читайте у статті: Любов до "режиму" та завдання від Трампа: про що йшлося на мирних переговорах у Києві.