В МИД подтвердили подготовку к встрече Зеленского и Трампа

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий подтвердил, что Украина и США ведут работу по подготовке к встрече президентов стран Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Об этом он заявил на брифинге в среду, 16 сентября, как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

Тихий отметил, что помимо встречи президентов запланировано проведение большого количества других мероприятий, в частности с представителями Конгресса США, бизнес-кругами и украинской общиной в Соединенных Штатах.

"Команды сейчас действительно работают над возможностью такой встречи между президентами Украины и США, над ее наполнением, чтобы сделать ее максимально содержательной", – сказал пресс-секретарь МИД.

Как известно, 22 сентября в Нью-Йорке начнутся дебаты высокого уровня на Генеральной Ассамблее ООН.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом во второй половине сентября.

Также президент заявил, что Украина будет поднимать вопросы об энергетической и продовольственной безопасности на встрече с американской делегацией в конце сентября.